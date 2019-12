Salernitana-Pordenone, LE PAGELLE: Vogliacco il peggiore, giornata negativa per Strizzolo, Gavazzi uno dei pochi a salvarsi

Un bruttissimo Pordenone perde 4-0 contro la Salernitana nel boxing day di Serie B. Neroverdi mai veramente in partita, queste le pagelle:

Di Gregorio 6 - Prende quattro reti, ma senza avere colpe particolari. Per il resto si dimostra sempre sicuro, uscite comprese.

Vogliacco 4,5 - Dalla sua parte Kiyine e Cicirelli sono in giornata di grazia. L'ex Juventus non riesce mai a contrastarli e fatica a proporsi in avanti, lui che di ruolo sarebbe un centrale. Viene sovrastato fisicamente da Djuric in occasione del vantaggio granata.

Camporese 5 - Djuric è un cliente molto scomodo e lui, al rientro dopo il turno di squalifica, perde nettamente lo scontro con il bosniaco.

Barison 5 - Anche lui come Camporese soffre la fisicità di Djuric, male quest'oggi il centrale di Tesser. Chiare responsabilità sul terzo gol granata, quando lascia un corridoio aperto a Kiyine.

Zanon 5 - Prima tempo da incubo per il giovane laterale sinistro, alla sua prima presenza da titolare in stagione. Lombardi lo asfalta regolarmente. Meglio nel secondo tempo, quantomeno si fa notare in avanti per alcune belle discese

Burrai 6 - Anche oggi uno dei migliori tra i ramarri. Detta bene i tempi di gioco, nei suoi piedi la palla è in cassaforte. Sempre pericoloso da calcio piazzato, peccato che non trovi manforte nel resto della squadra. Dal 66' Pobega 6 - Entra bene in gara a partita ormai compromessa. Ora come ora è imprescindibile.

Mazzocco 5 - Schierato titolare al posto di Pobega, l'ex Padova è uno dei peggiori in campo tra le file dei ramarri. Poco dinamico e spesso anche impreciso nelle palle giocate. Dal 62' Monachello 6 - Sfiora il gol con una bella girata in area e si fa notare con un paio di buoni inserimenti.

Gavazzi 6 - Prova positiva la sua, ci mette carattere e voglia, tra le linee non sfigura.

Misuraca 5,5 - Si vede poco, prova insipida la sua.

Candellone 5,5 - Lotta, si sbatte, ma alla fine dei conti incide poco.

Strizzolo 5 - Giornata no, quest'oggi, per il capocannoniere del Pordenone. Davanti si vede poco e Tesser decide di sostituirlo a fine primo tempo. Dal 46' Ciurria 5,5 - Più pimpante dei compagni di reparto, ma arrivano pochi palloni giocabili.