Empoli - Pordenone 0-1, LE PAGELLE, Bocalon ripaga Tesser, Di Gregorio para tutto

Di Gregorio 7,5 - Si dice che il grande portiere si vede quando subisce pochi tiri e si fa trovare pronto, superDig resta inoperoso per 60', poi sul colpo di testa di Sierralta, vola e toglie la sfera dal lato lontano con un colpo di reni degno dei più forti. Pronto per altri panorami?

Semenzato 6,5 - Buona gara del terziono neroverde che si fa trovare pronto sia in fase offensiva che in quella difensiva

Bassoli 6,5 - Grande partita del centrale ramarro che mette una pezza durante il forcing finale dell'Empoli

Camporese 6,5 - Annulla La Mantia, peccato per il giallo che gli farà saltare la prossima in casa contro la Juve Stabia

Gasbarro 6 - Sostituisce il capitano con grinta e attenzione

Misuraca 6 - Buona gara del centrocampista friulano che si vede anche con due conclusioni pericolose

Burrai 6,5 - In grande rispolvero il regista ramarro che oggi ha rimesso in campo la classe e le geometrie viste nella prima parte della stagione

Dal 69' Pasa 5,5 - Entra malino e non riesce ad incidere. La squadra con il suo ingresso si abbassa e rischia troppo

Pobega 7 - Altra grande gara del diamantino friulano che spezza le azioni dell'Empoli e mette spesso in difficoltà i difensori che lo devono fermare

Gavazzi 7,5 - L'assist al bacio per Bocalon sblocca una gara difficile. Il genio e la corsa in un unica soluzione. Grande partita del numero 7 ramarro

Dall'86' Vogliacco sv -

Candellone 6 - Tantissima corsa e sacrificio del numero 27 neroverde che si fa vedere poco sottoporta.

Dal 76' Ciurria sv -

Bocalon 6,5 - Stacco di testa da centravanti vero sul secondo palo per il vantaggio ramarro. Ha la colpa di non chiudere la gara quando un errore della difesa dell'Empoli lo porta davanti a Brignoli. Ma partita positiva dell'attaccante neroverde