Pordenone - Cremonese: LE PAGELLE: Di Gregorio Superman regala i 3 punti ai Ramarri

Di Gregorio 8 - Migliore in campo con 2 miracoli il portierone neroverde. Il primo nei minuti iniziali del primo tempo, l'altro nei minuti di recupero della partita quando, con un riflesso degno dei portieri di ben altre categorie, toglie dalla porta la conclusione a botta sicura di Terranova. Nel mezzo blinda la porta con uscite sicure e interventi da grande portiere. Con un portiere così la squadra può dormire sogni tranquilli

Almici 5,5 - Torna titolare ma sicuramente non brilla. Sbaglia ad uscire nei primi minuti concedendo a Ceravolo di involarsi verso la porta. Prosegue la sua partita senza troppe luci, andando spesso in difficoltà

Camporese 7 - Chiude bene Ciofani e comanda con ordine la retroguardia ramarra. Continua l'ottima stagione del centrale friulano.

Bassoli 7 - Sostituisce Barison con una grande prestazione, annullando quasi completamente l'attacco della Cremonese

De Agostini 6,5 - Il capitano va vicino al 2 a 0 con un colpo di testa nel secondo tempo. In difesa soffre solamente nel finale quando, dopo la sostituzione di Zortea, Piccolo lo mette ripetutamente in difficoltà.

Pobega 6 - Partita di sostanza del centrocampista ramarro che non mette in mostra le sue qualità offensive (dal 63' Mazzocco 6,5 - Entra con grinta e lotta su tutti i palloni, sue le azioni più pericolose del Pordenone nella ripresa con delle ripartenze che non trovano fortuna)

Burrai 5,5 - Stanchissimo il numero 8 ramarro. Si vede pochino e anche sui calci piazzati non illumina come ci ha abituato in questa prima parte di stagione.

Zammarini 6 - Come Pobega ottimo lavoro in fase di copertura ma manca spesso nella soluzione offensiva

Chiaretti 5,5 - Soffre il pressing alto della Cremonese e non riesce ad esprimere le sue qualità (dal 58' Gavazzi 6 - Da fisicità al centrocampo. Egoista quando, con Ciurria solo davanti ad Agazzi, tenta la conclusione personale respinta dal difensore della Cremonese. Importante in fase di interdizione)

Ciurria 7 - Suo il merito di sbloccare la gara consegnando al Pordenone il secondo posto solitario. Nella ripresa può chiudera la sfida ma prima Gavazzi non lo serve e dopo svirgola un buon cross di De Agostini.

Strizzolo 6 - Gara di fatica del numero 9 neroverde. Lotta per crearsi la possibilità di far male agli ospiti, duetta con Ciurria cercando di colpire nelle poche occasioni a disposizione (dal 70' Candellone 6 - Entra negli ultimi 20' per tenere alta la squadra. Mette tutto quello che ha per cercare di tener la palla lontana dalla porta nei minuti finali)