Juventus-Udinese 4-0, LE PAGELLE: assenti. Nessun segnale dalle seconde linee

Udinese assente allo Stadium. 4 a 0 per la Juve e friulani soltanto sparring partner della festa bianconera. Nessun segnale positivo, encefalogramma piatto, con le seconde linee che non sfruttano l'occasione concessa da Gotti.

Nicolas 5 - Subisce quattro reti, ci mette del suo e viene salvato da due pali colpiti dalla Juventus. Non perfetto in occasione del primo rigore, sul secondo tutto nasce da una sua respinta non perfetta.

Opoku 5,5 - Probabilmente il meno peggio della retroguardia di Luca Gotti, nel primo tempo si rende protagonista di due grandi chiusure su Higuain. Nella ripresa naufraga come tutto l'Udinese.

De Maio 4,5 - Partita complicatissima per il centrale friulano, si perde in più di un'occasione Higuain come nell'azione del primo gol. Tagliato alle spalle da Bernardeschi nell'azione che porta al primo rigore per i bianconeri.

Nuytinck 5 - Anche lui protagonista dell'insufficiente prova di tutto il reparto arretrato della squadra ospite, saltato spesso e volentieri da Dybala. Causa il dubbio rigore sulla conclusione di Rugani.

Ter Avest 4,5 - Il cliente è scomodissimo sul suo versante, puntato e automaticamente saltato da Douglas Costa e Alex Sandro. Soffre i brasiliani, mai preciso in zona offensiva.

Barak 5,5 - Prova dai due volti per il capitano dell'Udinese, durante la prima frazione prova con la sua qualità a dare peso alla leggera manovra friulana. Nella ripresa crolla come tutti gli undici in campo.

Walace 4,5 - Partita complicatissima per il mediano brasiliano, prova a creare densità in mezzo al campo ma paga la maggior qualità degli avversari. Diversi gli errori in fase di impostazione. Lentissimo. (Dal 76' Fofana sv).

Jajalo 5,5 - Lascia la posizione di mediano per spostarsi nel ruolo di interno, poco al vivo della manovra l'ex Palermo. Non perfetto quando chiamato alla battuta dei calci piazzati.

Sema 6 - Strappa una sufficienza stirata l'unico dei titolari in campo dal primo minuto questa sera, prova a proporsi lungo la corsia mancina ma viene servito poco dai compagni. (Dal 63' Stryger Larsen 6 - Prova a mettere freno alla verve offensiva della Juventus).

Nestorovski 5 - Attacco dell'Udinese troppo leggero, anche l'ex Palermo non è esente da colpe. Sbatte sui due centrali dei bianconeri, prova soltanto in un'occasione ad impensierire Buffon.

Teodorczyk 4,5 - Luca Gotti gli concede un'occasione dal primo minuto, l'ex Anderlecht non la sfrutta a dovere. Poco servito dai compagni, non calcia praticamente mai verso la porta di Buffon. (Dal 46' Lasagna 6 - Ci prova con un colpo di testa, va sicuramente meglio del compagno sostituito).

Gotti 5 - Udinese non pervenuta e arresa ancora prima di iniziare. Male sta sera.