Bologna-Udinese 1-1, LE PAGELLE: partita che andava vinta. Bene De Paul e Okaka, male Lasagna

Musso 6 - Non ha particolare colpe sul gol di Palacio. Per il resto della gara non corre particolari rischi.

Becão 5,5 - Non corre particolari rischi, beffato nel finale quando Palacio si ritrova fra i piedi il pallone del pari.

Troost-Ekong 5,5 - Orsolini lo fa correre in lungo e in largo, alla fine cede.

Nuytinck 6 - Difende con ordine e si fa vedere anche in attacco quando sale per portare i suoi centimetri in area sulle palle inattive.

Stryger Larsen 6 - Solita corsa sulla fascia, vince il duello con Mbaye e mette in mezzo palloni interessanti.

de Paul 7 - Assist perfetto per il gol di Okaka. L'argentino, oltre alla qualità, abbina tantissima quantità: recupera un sacco di palloni e fa ripartire sempre la manovra dell'Udinese

Mandragora 6 - Ci prova dalla distanza, ma senza troppa fortuna.

Fofana 6 - Solita gara fisica in mezzo al campo. (Dal 64' Walace 5,5 - Pressa tanto, ma quanti passaggi sbagliati...)

Sema 6,5 - Parte bene, sulla fascia crea qualche grattacapo alla difesa del Bologna grazie alla sua velocità. Costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo. (Dal 37' Zeegelaar 5,5 - Entra malissimo rischiando due volte di combinare un pasticcio, poi cresce e contiene meglio le folate avversarie)

Lasagna 5 - Con la sua velocità mette in difficoltà la retroguardia del Bologna. La velocità però non basta. (Dall'81' Jajalo S.V)

Okaka 7 - Prima un battibecco con De Paul, poi il gol di testa proprio sull'assist dell'argentino. Padrone delle palle alte, fa a sportellate con i difensori del Bologna, uscendo spesso vincitore dal duello.

Gotti 5,5 - Ad inizio gara l'Udinese regge bene l'urto del Bologna e poi trova la rete del vantaggio con Okaka. Dopo il gol la squadra pensa solo a difendere il risultato e si chiude in difesa ed alla fine subisce il gol del pareggio.