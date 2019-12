Pordenone - Cremonese 1 - 0: I ragazzi di Tesser terminano il 2019 al secondo posto. Si chiude l'anno delle meraviglie. Propositi per il 2020?

I ragazzi di mister Tesser arrivano stanchissimi alle battute conclusive di questo 2019 quasi perfetto. Supportati da 7000 spettatori, i neroverdi sono chiamati a riscattarsi dopo aver incassato 4 reti dalla Salernitana di Ventura nella partita giocata a Santo Stefano. Il Pordenone non gioca la sua miglior partita, ma strappa i 3 punti con la grinta grazie ad una cannonata dal limite di Ciurria nei primissimi minuti della gara. Di Gregorio pensa al resto blindando la porta con una serie di interventi eccezionali che valgono da soli il prezzo del biglietto.

Primo tempo che si apre subito con un bellissimo intervento di Di Gregorio che salva la sua squadra. Ritmi alti della Cremonese che pressa alto i ragazzi di Tesser. Ciurria al 10' porta avanti i sui con un missile terra-aria dal limite che lascia di sasso Agazzi. Dopo il vantaggio non cambia la sceneggiatura della gara, la Cremonese fa la partita e il Pordenone si chiude con l'ottima difesa corale e riparte in contropiede con Strizzolo e Ciurria che cercano di impensierire gli ospiti.

Nel secondo tempo le squadre si allungano, la Cremonese prova ad attaccare a testa bassa senza recare troppi patemi a Di Gregorio. Il Pordenone potrebbe chiuderla in contropiede prima con Gavazzi, che preferisce tirare piuttosto che servire Ciurria solo davanti la porta, e poi con Mazzocco che non riesce a trovare la porta da ottima posizione. Quando non si chiudono le partite spesso l'universo ci si mette di impegno per farti pagare l'errore, ma questa volta neanche lui può far nulla contro un super Di Gregorio che nel recupero sfodera gli artigli e con un colpo di reni toglie dalla porta la conclusione da due passi di Terranova.

La squadra di mister Tesser chiude a 34 punti questa prima frazione della prima stagione in serie BKT della storia neroverde. Il secondo posto momentaneo a +3 sul Crotone lascia la speranza che nel 2020 si possa davvero puntare al miracolo sebbene da tutta la società si faccia ancora riferimento alla quota salvezza. La speranza dei tifosi in questa squadra è stata dimostrata dalla presenza oggi al Friuli di 7000 persone pronte a cantare per il sogno ramarro. Solitamente, a fine anno, si cerca di fare dei propositi per quello successivo e, vista la risposta dei tifosi, sarà il caso di provare davvero a rendere il sogno possibile con l'innesto di 2-3 giocatori in grado di completare questo gruppo di ragazzi che si meritano di giocare con ambizioni di promozione?