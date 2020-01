Netta vittoria dell'Under 17 femminile contro il Venezia

UDINESE CALCIO-WOMEN VENEZIA 4-0

Marcatrici: 29’ e 65’ Circosta, 61’ Roder, 80’ Codarin (U)



UDINESE CALCIO: Maschietto, Cassina, Rosolen, Goz (80’ Marsich), Mari (80’ Nimis), Sovran A. (80’ Zanutto), Spinelli (56’ Lucis), Roder (75’ Codarin), Circosta, Nuzzi (80’ Righini), Perego (67’ Sovran G.). (A disposizione: Murgia). All.: Della Mea

WOMEN VENEZIA: Stecchini, Natali, Favaro, Grossi, Biscaro, Bettin (38’ Carmignola), Damo, Attombri (71’ Semenzato), Vecchiato (71’ Berto), Botter, Tiozzo. (A disposizione: Luise, Miele, Gobbo). All.: Ranzato

ARBITRO: Elmsafti di Tolmezzo

NOTE: Ammoniti Goz (U), Damo (V). Recupero 0’ e 5’. Corner 9-2.



Una ripresa travolgente regala una netta vittoria all’under 17 femminile dell’Udinese Calcio, a segno nel 4-0 casalingo contro la formazione targata Women Venezia. Sul campo di Cisterna di Coseano, le ragazze di Luca Della Mea hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 con la rete al 29’ di Shanti Circosta, poi a segno al 65’ per la doppietta personale quattro minuti dopo il momentaneo raddoppio del capitano Eleonora Roder. A chiudere il cerchio, il gol del definitivo 4-0 messo a segno all’80’ da Victoria Codarin, entrata cinque minuti prima al posto della stessa Roder.