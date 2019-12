L'Under 17 femminile rifila un poker al Pordenone nel derby

UDINESE-PORDENONE 4-0

Marcatrici: 17'pt Circosta; 24'st Sovran G., 28'st e 37'st Lucis



UDINESE Murgia, Sovran A. (30'st Saccavino), Cassina (30'st Zanutto), Goz (1'st Righini), Marone, Di Leonardo, Perego (30'st Marsich), Circosta, Nimis (1'st Sovran G.), Zoia, Lucis. A disp. Maschietto, Roder. All. Della Mea

PORDENONE Vaccher, Francescutto, Rigo, Caputi, Zuccolin, Feltrin, Poli, Bragato, Del Frate (30'st Ndreu), Prekas (30'st Rorato), Sam. A disp. Latronico, Momentè, Screti, Valerio. All. Zilli

Arbitro Yousri Garraoui



Finisce 4-0 per l'Udinese di Della Mea il derby friulano contro il Pordenone, gara valida per l'11^ giornata della fase regionale del campionato U17 (gruppo 7).

Le bianconere infilano la terza vittoria consecutiva che le proietta verso le nobili della classifica.



Nel primo tempo apre le marcature Circosta con un bel rasoterra dalla distanza. Il raddoppio arriva al 24’ della ripresa. Dagli sviluppo di un calcio d'angolo, svetta di testa Giada Sovran che insacca alle spalle di Vaccher. Nel finale di partita la splendida doppietta di Lucis che mette il punto esclamativo sulla partita. Dopo la sosta per le festività natalizie si torna a giocare l'11 gennaio contro, in casa, contro il Venezia.