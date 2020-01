Torna il sole in casa Apu: espugnato il Palamaggiò di Caserta per 65-69

L'Apu si rivela corsara in trasferta conquistando i due punti in palio nella partita dell'ora di pranzo (palla a due alle ore 12.00) giocata al Palamaggiò contro la JuveCaserta. In quella che si presentava come una partita tra 'scontente' (entrambe arrivavano da un filotto negativo) è Udine ad aver ritrovato il sorriso e la sua coppia Cromer-Beverly che ha prodotto 16+21 punti, ai quali vanno aggiunte preziose giocate nel finale da parte di Amato (preso uno sfondamento nel finale con palla in mano a Caserta sul +3) e di Antonutti che ha segnato il canestro della staffa. L'Apu Old Wild West sale ora al quinto posto assieme a Verona con 20 punti nella saccoccia mentre Caserta rimane ferma a 16 ma con ancora margine su Roseto e sui playout.

Questo il tabellino della partita:

Sporting Club Juvecaserta - Apu Old Wild West Udine 65-69 (22-12, 11-25, 17-11, 15-21)

Sporting Club Juvecaserta: Paolo Paci 13 (5/9, 0/0), Michael Carlson 12 (2/8, 2/9), Marco Giuri 12 (1/6, 2/6), Norman Hassan 9 (3/5, 0/8), Mirco Turel 8 (1/2, 2/4), Tommaso Bianchi 5 (2/2, 0/2), Marco Cusin 4 (2/5, 0/0), Seth edwin Allen 2 (1/1, 0/1), Pierluigi D'aiello 0 (0/0, 0/0), Bruno Del vaglio 0 (0/0, 0/0), Alessio Iavazzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Valentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 43 20 + 23 (Paolo Paci, Michael Carlson 11) - Assist: 15 (Tommaso Bianchi 6)

Apu Old Wild West Udine: Gerald Beverly 21 (9/9, 0/0), T.j. Cromer 16 (5/7, 2/6), Andrea Amato 10 (3/7, 1/6), Michele Antonutti 10 (4/6, 0/2), Vittorio Nobile 4 (1/2, 0/3), Agustin Fabi 3 (0/0, 1/3), Giacomo Zilli 3 (1/3, 0/0), Giulio Gazzotti 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/0), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Gerald Beverly 8) - Assist: 11 (Andrea Amato 5)