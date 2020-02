Okaka: "Non puoi essere felice se crei così tanto ma poi vai sotto e la pareggi nel recupero"

Al termine di Brescia-Udinese ha parlato ai microfoni di Udinese Tv ha parlato il centravanti bianconero Stefano Okaka: "Nonostante il gol all'ultimo non siamo per niente contenti perché quando giochi una partita con così tanta qualità e creando così tante occasioni, non puoi essere felice di pareggiarla nel recupero. Noi dobbiamo comunque vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e ormai sono 3-4 partite che la squadra è sempre la stessa in campo e questo è un fattore positivo perché significa che stiamo trovando il nostro gioco. In questo momento non ci sta girando bene perché ogni volta succede qualcosa che non dovrebbe succedere ma noi siamo sempre sul pezzo e dobbiamo continuare a lavorare sodo per le prossime partite. Cercheremo di lavorare bene come stiamo facendo in questo momento, sperando di risolvere man mano tutti i problemi".