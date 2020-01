Colpo in casa Tavagnacco, dagli Usa arriva un rinforzo

Scesa dal volo da New York questa notte ed oggi già in campo per allenarsi! Claudia Cagnina è una nuova calciatrice del Tavagnacco .

Nazionale Peruviana, ha militato quattro anni negli Stati Uniti di cui è cittadina e poi un breve passaggio nel Campionato Svizzero nel Lugano. Centrocampista avanzato, classe 97, arriva per rinforzare il reparto in vista di un Girone di ritorno dove nessuna occasione può essere persa.