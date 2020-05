Pordenone, sì ai playoff, no alle promozioni d'ufficio

Il Pordenone spinge per una ripresa regolare, in alternativa i neroverdi accetterebbero anche la disputa dei soli playoff e playout. Non concorderebbero ovviamente con il congelamento della classifica attuale (che li vede al quarto posto a sole 4 lunghezze dal secondo) con la promozione d’ufficio in serie A delle prime due, ovvero Benevento e Crotone.

"Portare a conclusione il campionato – è il concetto ripetuto più volte dal presidente Mauro Lovisa – è la soluzione più logica e non vedo problemi nel doverlo fare anche durante l’estate. Promosse d'ufficio le prime due? Se questo dovesse avvenire prevedo una lunga estate di calcio giocato in tribunale”.