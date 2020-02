I 1334 biglietti messi a disposizione dell'Udinese per il settore ospiti in vista del derby del triveneto sono stati polverizzati in poche ore. Lo riporta Trivenetogoal, aggiungendo che il club friulano metterà a disposizione altri tagliandi nei settori P1-P2 dello Stadio Friuli in Curva Sud da destinare ai tifosi gialloblù.