QUI FIORENTINA - Barone: "Non vogliamo giocare contro l'Udinese domenica sera, non siamo d'accordo con la proposta della Lega"

Joe Barone, Dg della Fiorentina, ha parlato nel corso di Tiki Taka su Italia 1 della situazione legata al match contro l'Udinese, che dovrebbe essere giocato, stando alle nuove disposizioni, in questo fine settimana:

"Per la Fiorentina è una proposta da rivedere. Io in questo momento mi devo confrontare con tutti all'interno del club ma noi non siamo d'accordo. Siamo già stati a Udine, pronti per giocare e ora dovremmo tornarci per altri tre giorni visto che si gioca la domenica sera. C'è anche il discorso dei tifosi. Tutti hanno comprato i biglietti. Noi non abbiamo partecipato oggi e avevo chiesto di poterci essere tutti proprio per discutere meglio. Ci tocca arrivare a mercoledì per discutere. Domani mattina risponderemo ma ora come ora, la Fiorentina non è pronta a dare l'ok per giocare domenica sera".