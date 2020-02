Zaccheroni: "Gotti soluzione ottimale. Se fossi in lui andrei avanti alla guida dei bianconeri"

L'Udinese di Alberto Zaccheroni è rimasta nel cuore a tutti i tifosi bianconeri. Ma cosa fa oggi l'ex allenatore bianconero?

"Sono in quella fase in cui non sono ancora convinto di tornare. Le chiamate ci sono sempre state. Ho ancora una grande curiosità, seguo le partite con attenzione e prendo appunti. Quando un allenatore è curioso in teoria dovrebbe continuare a lavorare".

I bianconeri sono in buone mani: "La società gli ha affidato l'Udinese perché ha individuato in lui delle qualità importanti in un momento complicato. Gotti è stato una soluzione ottimale, i giocatori lo stimano e si vede. Bisognerà vedere però se lui si convincerà a fare in via definitiva l'allenatore e non il vice. Io se fossi in lui andrei avanti alla guida dei bianconeri, è una gran bella piazza in cui lavorare quotidianamente".