Serie A che potrebbe non riprendere più. Anche l'Udinese favorevole alla chiusura definitiva

Campionato terminato? Dopo le ultime dichiarazioni del ministro Spadafora, sono sempre di più i club intenzionati a non riprendere la stagione. La Juve in primis, seguita anche da altri club della nostra Serie A, vorrebbe un annullamento del campionato. A questo punto, però, si aprirebbe un'accesa discussione con il fronte guidato dal presidente della Lazio Lotito sull'assegnazione dello scudetto, dei posti in Europa e delle retrocessioni.

Cosa ne pensa l'Udinese? - Anche la posizione dell'Udinese, espressa in questi giorni in Lega dal vice presidente Campoccia, sembra essere favorevole ad una sospensione definitiva vista la mancanza di condizioni per la ripresa. Serie A, allora, sempre più a rischio, stagione che potrebbe andare in archivio con 12 giornate ancora tutte da giocare.