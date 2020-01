RELIVE PRIMAVERA 2 - Udinese-Parma (5-2) finita, manita degli uomini di Cristante

4' Comisso sfonda sull'out di destra dopo il bel filtrante di Vasko ma Rinaldi esce bene in presa bassa e blocca

7' Lirussi entra in area con velocità e prova a rientrare sul sinistro, tiro respinto dalla difesa e Ballarini che prova ancora, calcio d'angolo.

9' VANTAGGIO UDINESE, CHE UNO DUE DI KUBALA! Lirussi difende il pallone dentro l'area e fa la sponda per Kubala che gli aveva servito il filtrante chiudendo il triangolo in area, destro secco e Rinaldi battuto. Udinese in vantaggio!

11' IANESI!!! SUBITO RADDOPPIO DELL'UDINESE! Battistella serve un pallone geniale dentro l'area per Ianesi che taglia dentro e prova a battere Rinaldi. Il portiere del Parma riesce a parare ma sempre Ianesi non spreca il tap-in!

13' 3-0! MA CHE SUCCEDE AL PARMA? BATTISTELLA SEGNA! Kubala ancora una volta si inserisce a sinistra e crossa basso per il controllo orientato di Battistella, che tira da posizione ravvicinata e trova il gol!

16' Kubala prova a trovare la doppietta. Sempre tanto spazio a sinistra, Kubala si accentra e prova il tiro dai venti metri, ma non va!

18' Finalmente si fa vedere il Parma! Tiro a giro di Kasa per provare a sorprendere Gasparini che è attento e devia sopra la traversa, grande parata!

26' Ancora azione pericolosa iniziata da uno straripante Kubala: cross sulla testa di Comisso che salta in anticipo, appoggio a Lirussi e servizio per Battistella che tira ma con deviazione.

27' Rischia l'Udinese! Piazza da fuori carica il destro e la deviazione di Dzankic rischia di ingannare Gasparini, tiro fuori di pochissimo!

33' Piazza serve Artistico dentro all'area ma Vasko è bravo ad uscire in anticipo e a concedere il corner.

37' CHE OCCASIONE PER IL PARMA! Kasa parte in progressione sulla destra e serve Piazza tutto solo sul secondo palo. Sinistro secco che sfiora il primo palo!

39' GOGLINO, RIAPRE LA PARTITA IL PARMA! Sempre dalla destra nasce tutto da Kasa che crossa sul secondo palo per la volée di Goglino che batte con forza in porta, che partita!

FINE PRIMO TEMPO

48' Goglino prova la botta da lontanissimo dopo una punizone battuta corta in orizzontale, tentativo inutile e palla a lato.

49' Uno due veloce tra Ianesi e Battistella che arriva in allungo e poco coordinato sulla palla e non riesce a controllare il pallone, occasione sprecata.

51' Ancora Goglino da lontano: questa volta anticipa troppo la conclusione e decide di tentare la conclusione da fuori invece di servire i compagni.

53' CHE OCCASIONE, ANCORA PER GOGLINO! Cross perfetto di Kasa al centro dell'area e serve Goglino in inserimento centrale che colpisce di testa, un po in controtempo e spedisce fuori da posizione molto favorevole!

56' Artistico costretto a lasciare il campo in barella per un brutto colpo, si spera nulla di grave...

64' Esce in questo momento da campo Artistico, si prospettano dieci minuti di recupero.

66' Subito Udinese pericolosissima! Lirussi per un pelo non anticipa Rinaldi sul bel servizio di Commisso, palla in corner dopo una serie di deviazioni! Poi sul corner Vasko schiaccia il pallone e va vicinissimo al 4-1!

70' Che spreco di Ianesi! Kubula serve Ianesi a rimorchio al centro dell'area ma l'attaccante sbaglia il controllo e perde il tempo per tirare, ma che discesa ancora di Kubala!

72' NAPOLETANO!!! ACCORCIA ANCORA IL PARMA! Dzankic scivola in area in fase di possesso e serve il pallone direttamente a Napolateno, il quale ha tutto il tempo di saltare Vasko e depositare in rete col sinistro!

74' Palumbo direttamente su punizione! Palla potente e precisa sopra la barriera fuori di un soffio!

75' Doppio cambio Udinese: Palumbo per Rigo e Lirussi al posto di Oviszach.

78' Casarini prova a trovare l'eurogol su punizione da trenta metri col sinistro: tiro preciso ma troppo lento per impensierire Gasparini.

81' Bane salva sulla linea! Oviszach penetra in area ed è bravo a proteggere il pallone, poi cross forte verso la porta e bravo Bane a sventare il pericolo!

83' Dal Parma dentro Miceli al posto di Goglino.

85' Oviszach ad un passo dal 4-2! Cross sul secondo palo di Kubala verso il centro dell'area dove Oviszach, tutto solo prova la volée: palla troppo alta!

88' Bane salva il risultato!!! Comisso crossa in area per Oviszach che si trova all'uno contro uno con Rinaldi ma Bane completa la diagonale difensiva anticipando tutti e salvando il risultato.

90' Napoletano dalla sinistra rientra e converge sul suo piede: destro forte sul primo palo e Gasparini in difficoltà in corner.

90+1' Radu affossa l'avversario in contropiede e spende il cartellino rosso. Intanto 14 minuti di recupero a causa dell'infortunio ad Artistico.

90+2' Oviszach su punizione impegna seriamente Rinaldi che devia in calcio d'angolo!

90+3' 4-2! FINALMENTE OVISZACH! Ianesi serve in area Dzankic che la mette dentro per Comisso. L'ala destra si fa anticipare da Rinaldi che la mette sui piedi di Oviszach, tutto solo, che deve solo metterla in rete!

90+5' Dll'Udinese fuori Ianesi per Compagnon.

90+6' Dal Parma fuori Piazza al posto Davordzie

90+8' COMISSO! PARTITA CHIUSA! Punizione dalla destra molto tesa di Kubala e palla deviata da Comisso, sorpreso Rinaldi e manita Udinese!

Udinese: Gasparini, Mazzolo, Kubala, Palumbo, Dzankic, Vasko, Ballarini, Battistella, Comisso, Lirussi, Ianesi.

Parma: Rinaldi, Radu, Casarini, Ankrah, Bane, Balogh, Goglino, Kosznovszky, Artistico, Piazza, Kasa.