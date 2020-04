Palestre, in regione si vorrebbe riaprire il 3 maggio ma sarà dura. Lo scenario, tra accessi limitati e rimborsi

Questa crisi sanitaria, rischia di creare un problema economico devastante per il settore sportivo. Il Coni stima che l' 85% delle palestre e dei centri sportivi, dopo 3 mesi di chiusura, non riesca più a riaprire per il peso insostenibile dei costi di gestione. Ad oggi non c'è ancora una data certa per la riapertura, tutt'altro la situazione appare essere ancora assai nebulosa.

Sono molte le palestre della regione che hanno chiesto ufficialmente di poter riaprire con la data del 3 maggio. "Chiediamo di riaprire le palestre, e chiediamo di trovare una soluzione logistica e organizzativa, che preveda un confonto con le federazioni, gli enti, le società e le associazioni sportive" questo l'appello lanciato dalla categoria nella giornata di oggi.

Lo scenario - Operatori e clienti dovranno avere ancora molta pazienza. Secondo il Governo, infatti, questa saranno tra le ultime attività che potranno ripartire, probabilmente non prima dell'estate. In ogni caso gli accessi saranno assai limitati per rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. L'entrata alla palestra sarà consentita soltanto ad un tot di utenti ogni ora.

Rimborsi - Come fare a ottenere un rimborso per chi aveva già pagato i mesi in cui la palestra è chiusa? Non sempre è possibile ottenere un rimborso. Alcune palestre e centri wellness nelle ultime settimane hanno contattato direttamente gli utenti per proporre di congelare gli abbonamenti, sospendendo temporaneamente la loro validità e facendoli ripartire a emergenza ferita. La restituzione della somma pagata per un servizio di cui non si è potuto beneficiare è prevista dall’ articolo 1463 del codice civile: con palestre e centri sportivi chiusi da un mese sono sempre più persone che stanno cercando di riscattare il proprio abbonamento. Ma molti gestori di questi servizi, messi in ginocchio dall’ emergenza coronavirus, stanno appunto proponendo ai loro clienti di congelare il proprio abbonamento per poterne poi usufruire una volta terminato il lockdown. Una decisione che però spetta al singolo gestore.