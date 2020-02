Il futuro è con Gotti in panchina

Gotti sulla panchina dell'Udinese anche nella prossima stagione? Ve lo avevamo anticipato già tempo addietro, la società sta lavorando per far sì di costruire un percorso pluriennale con il tecnico veneto. Gino Pozzo e Pierpaolo Marino, che fin dall'inizio sapevano di avere per le mani una persona dalle qualità umane e professionali straordinarie (è per questo che hanno voluto puntare su di lui e non su altri per il post Tudor), non vorrebbero perdere l'allenatore. Il suo lavoro è apprezzatissimo e la fiducia è massima.

Step by step però, perché prima c'è da raggiungere la salvezza. Qualcosa si sta muovendo e anche lo stesso Gotti, prima molto scettico su una sua permanenza nel ruolo di capo allenatore, si sta giorno dopo giorno sempre più convincendo.

Con Gotti, che piace moltissimo anche alla tifoseria, e non con Sempli o Giampaolo, per un nuovo ed importante ciclo. Dopo anni difficili l'Udinese non vuole sbagliare la scelta dell'allenatore e ad oggi quello di Gotti è il profilo che più convince.