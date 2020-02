Gavazzi: "Lunedì ecografia per capire il problema, contento per Chiaretti"

Dopo mister Tesser parla Davide Gavazzi, uscito per un fastidio muscolare: “Posso dire poco sul problema fisico, appena sentito la pizzicata ho rallentato e ho evitato di forzare per evitare danni, ma capiremo lunedì il problema. All'inizio non riuscivamo a sfruttare gli spazi come avremmo dovuto, commettendo qualche errore tecnico, poi gli episodi ci hanno portato in svantaggio e siamo stati bravi a reagire a ritrovare la parità. Vittoria che non arriva? L'umore credo debba essere comunque alto, abbiamo fatto due prestazioni che non c'entrano niente con quella del Pescara, quindi siamo rincuorati, dobbiamo continuare a lavorare ma stando tranquilli, la classifica non conta, loro venivano da un cambio allenatore, sappiamo cosa può dare una cosa del genere. Chiaretti? Sono contento per lui, si è sempre impegnato, quando non riesci però a dimostrare sul campo il gran lavoro che fai in allenamento la situazione può diventare complicata, ma lui è stato bravo a farsi trovare pronto”.