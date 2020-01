In Tuchia si continua a parlare di un interessamento di diversi club italiani, tra i quali l'Udinese, per Adem Ljajic. Il giocatore vorrebbe lasciare il Besiktas ma non al momento nessuna squadra sarebbe disposta a pagare l'elevato ingaggio del fantasista. Per questo motivo, almeno fino a giugno, il serbo sarà costretto a restare a Istanbul.