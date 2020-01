RELIVE SERIE B - Pordenone-Pescara (0-2): Prima sconfitta casalinga del Pordenone. Ramarri ancora secondi in attesa della partita del Crotone

90+6 Sacchi fischia la fine della partita. Crolla il muro ramarro tra le mura amiche del Friuli in una gara dove sicuramente i ragazzi di mister Tesser non hanno mostrato le loro solite qualità

90+5 Ultimo cross in area pescarese Fiorillo controlla senza problemi

90+2 Tiene alta la palla il Pescara. Partita che si avvia a chiudersi con la prima sconfitta casalinga del ramarri.

90' Chiude avanti il Pordenone. Ultimo cambio anche per il Pescara: esce Machin ed entra Bocic

89' 6' di recupero al Friuli

88' POBEGA DA FUORI! Palla colpita non benissimo. Fiorillo si distende e blocca

87' Secondo cambio Pescara: entra Bruno, esce Palmiero

86' Stregata la porta del Pescara oggi. Prima Almici chiama Fiorillo al miracolo su punizione. Sul successivo angolo carambola in area con la palla che termina sulla traversa. Anche sfortunati i ragazzi di Tesser oggi.

85' Altra punizione da posizione pericolosa ottenuta da Pobega, ultimo dei sui a mollare

83' Tesser prova ancora qualcosa parlando con Chiaretti. I ragazzi riusciranno ad evitare la prima sconfitta casalinga recuperando 2 reti in meno di 10 minuti?

80' DE AGOSTINI! Il capitano tenta la conclusione dal limite dell'area ma non riesce a coordinarsi e spara altissimo

77' BURRAI! Palla sulla barriera con timide proteste dei ramarri. Sul capovolgimento di fronte Di Gregorio salva su Galano

76' POBEGA! Non ci sta il centrocampista scuola Milan. Tenta la giocata personale e viene atterrato al limite dell'area di rigore. Occasione per Burrai per riaprirla

72' Giallo per Barison. Il difensore ramarro ferma fallosamente il suo avversario con un intervento duro.

70' PALO del Pescara con MACHIN! Contropiede veloce degli ospiti che trovano l'inserimento del centrocampista pescarese che davanti a Di Gregorio colpisce il palo. Altra marcatura blanda dei centrali neroverdi, in questo caso Camporese lascia troppo libero l'avversario

69' RAMARRI CI PROVANO! Colpo di testa di Barison su cross di Burrai. Palla poco alta sopra la porta

66' Primo cambio anche per Legrottaglie: dentro Crecco al posto di Maniero

64' PORDENONE PERICOLOSO! Cross dalla destra dei Ramarri, Bocalon non riesce a trovare l'impatto con la palla. Non una grande partita del Doge oggi

62' Prova a rialzarsi il Pordenone. Cross in area di Burrai. La difesa del Pescara fa buona guardia

57' RADDOPPIA IL PESCARA! I cambi del mister neroverde non sortiscono l'effetto voluto. Il Pescara segna il secondo goal da angolo. Cross di Mamushaj e rete di Galano sfuggito alla marcatura di Barison

56' Cambia ancora Tesser che all'inizio del secondo tempo ha esaurito i cambi. Esce Zammarini ed entra Misuraca.

55' PALO PESCARA! Galano ancora in profondità, rientra sul sinistro e tira a giro. La sfera colpisce il palo e viene spazzata dalla difesa ramarra

54' Cambio Tesser. Entrano Chiaretti e Candellone al posto di Gavazzi e Strizzolo

51' VANTAGGIO DEL PESCARA AL FRIULI! Palla filtrante a scavalcare la difesa dei ramarri. Zappa passa dietro a Barison e con un colpo sotto supera Di Gregorio in uscita.

49' BOCALON! Il numero 28 neroverde viene trovato da Pobega ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Pescara

45' Si riparte

45' Palla altissima. Si chiude il primo tempo

45' Altro giallo per i neroverdi. Camporese stende Galano al limete dell'area e si prende il giallo. Punizione pericolosa per il Pescara

42' BELLISSIMA AZIONE DEI RAMARRI! Strizzolo inventa una ripartenze e crossa verso Bocalon, il Doge si alza e di sponda premia l'incursione di Zammarini. Il tiro viene controllato da Fiorillo senza problemi.

39' Partita che sta diventando un po più fisica con tanti interventi a centrocampo che spezzano il gioco

35' Primo giallo della gara viene sventolato contro De Agostini per un'entrata il ritardo su Memushaj

34' Spingono ora i ragazzi di Tesser ma i neroverdi non riescono a sfondare

30' Partita alla fine piacevole con le squadre che cercano di colpire l'avversario in maniera diversa. Il Pescara cerca di colpire i ramarri con cross dalle fasce mentre i ragazzi di Tesser cercano subito la profondità e la ripartenza

26' DOPPIA OCCASIONE PORDENONE! Prima Pobega viene anticipato dall'ottima diagonale del centrocampista pescarese, poi i ramarri non trovano il filtrante per Bocalon e l'azione sfuma

24' TENTA DA FUORI IL PESCARA! Galano cerca di sorprendere il portierone ramarro con un rasoterra sul palo. Palla fuori non di molto.

22' ANCORA PESCARA! Di Gregorio blocca in due tempi il tiro da buona posizione di Maniero

18' OCCASIONE PESCARA! Imbucata in area che spiazza la difesa ramarra. Per fortuna dei padroni di casa il tiro di Maniero termina fuori

16' BOCALON! Gavazzi trova il Doge in profondità, il neoacquisto neroverde tenta la conclusione ma la sfera si alza troppo

14' Pericoloso il Pescara. Doppia conclusione dei biancoblu, la prima respinta da Camporese, la seconda termina alta sopra la porta difesa da Di Gregorio

13' Palla in area ramarra. Esce Di Gregorio e fa sua la sfera con facilità

11' Cross dalla trequarti, Gavazzi si inserisce ed anticipa tutti mandando alto

8' Gavazzi sciupa una buona opportunità di ripartenza sbagliando la misura del passaggio filtrante per Bocalon

5' Altro angolo dei neroverdi respinto dalla difesa. Ci prova da fuori De Agostini ma la palla finisce ampiamente fuori.

2' Angolo per il Pordenone. Burrai cerca in area Bocalon che non controlla. La palla si perde sul fondo.

1' Parte forte il Pescara con la difesa dei ramarri che si difende con ordine.

0' Squadre schierate in campo. Si parte

Queste le formazioni ufficiali della 25° giornata di serie BKT.

Pordenone (3-4-1-2): Di Gregorio; De Agostini, Barison, Camporese, Almici; Burrai, Pobega, Zammarini; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser

Pescara (3-4-2-1): Fiorillo; Scognamiglio, Drudi, Bettella; Del Grosso, Memushaj, Palmiero, Zappa; Galano, Machin; Maniero. All. Legrottaglie

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Pordenone-Pescara. Ramarri chiamati a confermarsi tra le mura amiche dello stadio Friuli per mantenere il secondo posto solitario.