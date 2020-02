RELIVE Serie A2 Girone Est Imola-Apu Udine 75-84 UDINE SBANCA IMOLA

Udine vince nonostante la disperata sequela di triple messa in atto dai casalinghi. Vittoria meritata, netta superiorità bianconera. Amato e Antonutti escono alla distanza e 'matano' i biancorossi. Appuntamento a domenica per un big match contro una squadra, ed una tifoseria, leggermente meno 'ostili' di questa. Una buonanotte bianconera!

ALTRE DUE TRIPLE SBAGLIATE, UDINE SBANCA IMOLA!!!

Amato fa 2/2

Beverly strappa il rimbalzo sull'errore di Masciadri: il pubblico è zittito

Ancora rimessa in attacco a tempo ridotto per Imola:

Timeout Imola

Liberi per TJ a 37'': 1/2 e +7

Bowers ruba palla a Cromer e Bowers segna

Gli arbitri hanno deciso di non fischiare nulla, Imola lo sa. Bevery anche e +8!

Due triple sbagliate da Imola, Udine prende rimbalzo a 95'' dalla fine

Imola sceglie rimessa in attacco e azione da 14''

Timeout Imola

AMATO DA TREEEEEEEE

L'OWW deve segnare

Palla recuperata, fallo (4) per Fultz e rimessa Udine

2'22'' al termine

Il fattore campo era prevedibile, così come l'arbitraggio nel finale.

Baldasso segna il libero, adesso palla Imola

2'50'' e palla in mano per Udine; Beverly da sotto viene devastato, per gli arbitri tutto okay; un tifoso lo insulta, lui risponde e fallo tecnico.

Amato segna due punti che sarebbero duemmezzo

Amato sbaglia da tre, Imola idem

Tripla di Masciadri, -2

4'53'' alla fine

Eroico 'Basiliano' in difesa, palla recuperata ma Udine commette infrazione di campo con Strautins

Gerald fa 2/2

Fallo nettamente antisportivo su Beverly; gli arbitri saggiamente optano per un'infrazione normale

Baldasso da due

Timeout Di Paolantonio. Udine ha messo una tripla di importanza capitale. Adesso difesa.

CROMEEEEEER!!! TRIPLAAAA!!!

Tripla di Baldasso, -2 Imola. Ce li siamo riportati a casa

Spinta su Strautins al rimbalzo, non per gli arbitri...

Altra tripla sbagliata da Cromer, Imola dalla parte opposta la mette Fultz.

Cromer su Cigno dalla rimessa! +8 Udine

Tripla di Baldasso, sulla coscienza (lo devo ammettere) di TJ

LOLLO PENNA DA TRE! +9

L'ambiente imolese è ormai incandescente; scene poco oxfordiane sugli spalti. chissà quanti di questi hanno postato il loro bel R.I.P. a Kobe salvo vomitare le peggio cose su una terna arbitrale stasera, tutto sommato, decente. Udine ha tenuto botta, adesso gli ultimi dieci, incendiari minuti.

Antonutti scippa, si chiude sul +6

Penna per Zilli che schiaccia il +4. Adesso difesa!

Morse, -2 all'ultimo minuto

Tripla di Bowers allo scadere con Nobile addosso

Antonutti stavolta c'è, +7

STOPPATA DI BEVERLY!!

Antonutti perde l'ennesima palla in avanti...

Clamoroso fallo di Baldasso su Strautins, per gli arbitri a posto così

STRAUTINS DA TRE!

Altra palla persa Udine, Bowers dice -2 Imola

Fultz-Morse, 4-0 di parziale e +4 Udine. Timeout Udine

Terzo fallo di Amato, dentro Penna

AMATO-ANTONUTTI-ARTURS!

TRIPLA DI TEEJAY!!

Magia di Antonutti su assist di Cromer, +5

Palla persa di Antonutti, Baldasso ci grazia ma anche Strautins sbaglia.

Morse, ennesimo canestro e fallo: 2+1 e -3 Imola

Palla persa per Udine, Fultz sbaglia una tripla aperta, Beverly schiaccia sul solito assist di Andy Amato

Prima palla del secondo tempo per Imola che segna con Morse. +4 Udine

Sotto una salva di fischi contro gli arbitri da parte del pubblico di casa, che ha individuato in Beneduce e soci i responsabili del 19-29 nel secondo quarto, finisce il primo tempo con Udine avanti di 6 punti. decisivo il 7/16 da tre e i 12 rimbalzi in più. Peccato solo che il vantaggio permetta ancora a Imola di giocarsela: da quanto visto nel primo tempo, la doppia cifra di vantaggio ci stava tutta. Ottimi Beverly, Amato, Zilli e Strautins; sacrificati in difesa Nobile e Antonutti, attendiamo un gran secondo tempo di TJ. A fra 15'!

Nobile sbaglia la tripla a 6'' dalla fine; Imola però commette uno sciocco fallo sulla propria rimessa e Udine, sull'ultimo tiro, non trova il canestro con Cromer

Liberi oer Morse a 28'' dalla fine del primo tempo: 2/2 per l'americano

Anto, 1/2 a gioco fermo

Morrse, canestro e fallo: 2+0 per lui

Grande Jack Zilli: va da solo, sbaglia ma riprende palla e subisce fallo: 2/2 per lui

Masciadri top scorer con 12 punti, Udine fa fatica ad arginarlo

Errore al tiro di Nobile, Masciardi ancora da sotto, timeout Ramagli a 1'49'' dalla fine

Sbaglia Bowers, ben contenuto da Nobile; Penna però perde palla e Masciadri lo punisce.

VITTORIO!!! TRIPLA DEL +11 A 2'57'' ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO

NOBILE PER AMATO: TRIPLA DEL +8

Libero segnao, ma palla persa e Morse segna il -5

Fallo tecnico a DI Paolantonio che continua il suo show personale. Dall'epoca di Allan Ray non pare essere cambiato nulla. speriamo gli arbitri non subiscano l'ambiente che si sta scaldando.

Palla persa per Udine, peccato

Valentini esce dal campo, speriamo possa rientrare. Ramagli e Amato vanno a salutarlo mentre esce. Fairplay

Brutto colpo al naso per l'ex Casale Valentini; entra in campo Di Paolantonio che chiede una sanzione per una gomitata. Noi speriamo solo che il ragazzo biancorosso stia bene, evidentemente per altri non è così.

Ancora timeout per DI Paolantonio che rischia seriamente un fallo tecnico

Ancora Andrea in penetrazione! +6 - ultimi 5' del primo tempo

AMATO!!!! TRIPLA!!!!! +4 UDINE

Fantastica tripla in step-back di Strautins!!!

Morse: segna e subisce fallo (sul palleggio); per gli arbitri è in fase di tiro, +2 Imola

Eroica Udine, che strappa tre rimbalzi offensivi e Arturs fa +1

Scintille verbali fra le tifoserie, mai state amiche

STRAUTINS!!! TRIPLA, -1 E TIMEOUT IMOLA

Gioco a due Masciadri-Valentini, +6 Imola: ma ancora Jack!

Bravo Jack Zilli che prende un rimbalzo e subisce un fallo antisportivo. Entra Amato per Cromer. Il pubblico rumoreggia per l'arbitraggio, ma i falli sanzionati sono sembrati ineccepibili. Zilli fa 2/2 ai liberi

Zilli rischia lo sfondamento ma realizza: -4; gli risponde Valentini

Valentini, 2/2 ai liberi

Finisce il primo quarto, Udine sotto di 4 solo in virtù della minore precisione dalla lunetta. Gara molto equilibrata, i friulani devono cercare di aumentare la pericolosità esterna. Beverly mattatore con 8 punti, 5 rimbalzi e 8 di valutazione.

Zilli sbaglia un tiro più facile da segnare che fallire

Altro rigore sbagliato da TJ, la carambola sotto canestro premia Udine che potrà tenere palla per 14 dei 18''

Tripla di Vittorio!!

Beverly stoppa e cancella Morse

Due punti di Morse, +5 Imola e Nobile per Arturs

Tripla di Masciadri; Cromer in step-back allo scadere gli risponde parzialmente

Ammonito l'irrequieto coach Di Paolantonio, che ci ricordiamo nel convulso finale di Roseto-Udine, qualche stagione fa

Amato-Strautins-Beverly: sono 8 pezzi per Gerald

Altra tripla sbagliata da Udine, stavolta è Amato a sparare a salve;

Bowers, canestro e fallo; 2+1 per lui

TRIPLA DI GERALD!!

Fallo in attacco di Taflaj su Arturs;

Beverly, rimbalzo e -4

Lancio folle di Fultz per il parterre, palla bianconera

Beverly, 1/2 ai liberi

Palla persa da Cromer dopo la stoppata di Strautins su Morse. Fultz ci punisce, +7

Antonutti! primi punti bianconeri

Udine non trova canestro, Morse schiaccia ed è +7 al 3'

Cromer stoppa Baldasso, (solo) per gli arancioni c'è fallo. L'ex Trieste fa 2/2

Tripla di Masciadri, primo canestro della gara

Altra bella difesa per Udine. Quasi due minuti senza realizzazioni dopo che Morse stoppa Antonutti e Cromer sbaglia la tripla

Tre triple subito a salve, due imolesi ed una di Arturs; poi Udine difende bene e sul contropiede fallo su Strautins che però fa 0/2 ai liberi

Si parte: Antonutti, Beverly, Cromer, Amato e Strautins; prima palla per Imola

Coach Alessandro Ramagli, alla vigilia, conferma la doppia assenza di Agustin Fabi e Giulio Gazzotti. Pertanto, sarà un’altra partita in “trincea” per l’Apu Oww che vorrebbe sfatare un altro tabù a stretto giro di posta dopo quello del PalaSavelli.

Dopo Porto San Giorgio, la fermata dice Imola. L’Apu Oww si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale al PalaRuggi. I friulani fanno visita a Le Naturelle che sulle tavole amiche è lontana parente di quella squadra che si vede abitualmente in trasferta. All’andata fu vendemmia bianconera (104-72), ma sarà tutta un’altra storia.

Buonasera amici di Tuttoudinese.it da Franco Canciani. Pronti in diretta per raccontarvi il turno infrasettimale del campionato di A2, girone Est. Trasferta ad Imola per la nostra Udine.