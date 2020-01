Gotti, conferenza: "Tutti vogliono essere protagonisti e lo stanno dimostrando in allenamento, in trasferta dobbiamo migliorare a partire da Lecce"

Queste le parole in conferenza stampa di mister Luca Gotti.

Il 2020 si apre subito con una trasferta ostica: "Il Lecce è una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due campionati e sta affrontando il campionato di A sulla spinta dell'entusiasmo generato da questo bel percorso. Hanno fatto 15 punti quasi tutti in trasferta, in casa devono ancora sbloccarsi, vengono da due sconfitte, quindi sappiamo bene che tipo di squadra avremo davanti. I numeri dicono che sul nostro percorso in trasferta c'è qualche riflessione da fare c'è, dobbiamo migliorare"

Prima partita dopo la sosta, ci sono sempre insidie nascoste: "Nella prima partita dopo la sosta la difficoltà è riuscire a rientrare immediatamente nella giusta mentalità, la squadra però l'ho vista molto bene negli allenamenti. I giocatori che hanno avuto un minutaggio più basso stanno spingendo tanto per riuscire ad avere un'occasione, il mese di gennaio è sempre un po' problematico essendoci anche il mercato aperto, ma attualmente la cosa più difficile per me è decidere chi non far scendere in campo. Faccio un esempio, là davanti Teodorczyk è il ragazzo che ha avuto meno spazio, c'è anche Pussetto, che si è allenato una settimana sola nel periodo pre natalizio, eppure è entrato sempre dando tantissimo. Nestorovski ha trovato 4-5 reti che gli sono state annullate per questioni di centimetri, anche i due che ho usato di più, ovvero Okaka e Lasagna, stanno dando tanto"

L'approccio alla gara: "Noi dobbiamo mettere in campo il nostro percorso, il nostro miglioramento, non faremo una partita a difendersi e ripartire, cerchermo di giocare una partita all'attacco"

Jajalo al rientro, Fofana e Mandragora in crescita, le scelte iniziano a farsi difficili: "Non solo Jajalo sta rientrando, anche Barak sta tornando ad essere quello che conoscevamo, oltre a esserci De Paul. Non ci sono gerarchie specifiche, ma stanno tornando tutti ai loro livelli e posso contare quindi su un organico profondo"

La media punti dice che l'Udinese può chiudere a 24 punti il girone d'andata: "Non ci può essere un tabella di marcia da seguire, il numero di punti conquistati attualmente ci dicono che Lecce-Udinese è un match salvezza, dobbiamo pensare a questo, poi in pochi giorni avremo cinque partite, non sarà una passeggiata di salute, dovremo come sempre cercare di fare più punti possibile, senza pensare a medie o proiezioni".