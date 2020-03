Emergenza Coronavirus - Il ramarro Stefani mette a disposizione il suo appartamento a Jesolo

In piena emergenza coronavirus non poteva mancare il contributo di un uomo vero come il capitano del Pordenone Calcio Mirko Stefani. Attraverso il suo profilo personale Facebook lancia il suo personale contributo, tendendo così la mano a tutti quegli infermieri che sbarcheranno in questi giorni a Jesolo e che avranno problemi nella ricerca di alloggi. “Leggo che molti infermieri sono chiamati a trasferirsi nell’ospedale di Jesolo per l’emergenza… Metto a disposizione il mio appartamento per qualunque operatore sanitario in cerca di un appoggio. Se qualcuno ha bisogno, contattatemi in privato, grazie”.