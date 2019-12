Larsen: "Mi è indifferente giocare a sinistra o a destra, siamo felici che Sema giochi così bene"

Stryger Larsen ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "La classifica in questo momento è molto corta, il primo tempo di Torino ci aveva un po' colpito nella fiducia, ma abbiamo risposto bene, vincendo in una partita importante. Per me non è un problema giocare a sinistra o a destra, Sema era un po' stanco dopo l'infortunio, ma penso che sia molto bravo, ci dà una grande mano. In generale tutta la squadra ha fatto una grande partita e abbiamo ottenuto tre punti fondamentali".