Gotti: "Rammarico per le occasioni sprecate. Vediamo se riusciamo a portarci dietro questa mentalità il più a lungo possibile"

La prestazione degli uomini di Luca Gotti è stata sontuosa nonostante il risultato sfortunato: "A fronte di un atteggiamento ottimo di chi viene a San Siro e fornisce una prestazione come la nostra, è importante anche il feedback che ci dà la classifica in termine di punti - ha detto ai microfoni di Udinese Tv -. Prendiamo quanto di buono visto in campo oggi ma consideriamo anche che torniamo a casa con 0 punti. L'aspetto del non riuscire a segnare quando c'è l'occasione per farlo è sicuramente il fattore che sposta gli equilibri. Per esempio all'inizio del primo tempo abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare e invece un minuto dopo ti ritrovi a subire un gol che riapre la partita. Poi abbiamo avuto altre occasioni importanti non sfruttate e se non segni in certe occasioni rischi di tornare a casa con il rammarico come oggi. L'aspetto positivo della mentalità di oggi è stato soprattutto che, nonostante lo svantaggio, abbiamo sempre avuto la voglia di ribattere colpo su colpo. Vediamo se riusciamo a portarci dietro questa mentalità il più a lungo possibile".