Condò: "Udinese-Fiorentina la partita più falsata di quelle dell'ultimo turno. Serie A annullata? Il rischio c'è"

Paolo Condò, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it della situazione che sta vivendo il calcio italiano e della partita tra Udinese e Fiorentina, terminata domenica a reti bianche. Ecco le sue parole:

"Udinese-Fiorentina? Si è trattato della partita più falsata tra quelle che ho visto. Ho seguito Parma-SPAL, Milan-Genoa, Juventus-Inter... Alla Dacia Arena il pareggio andava bene ad entrambe per muovere un po' la classifica ed i giocatori hanno risentito anche dell'ambiente circostante senza tifosi".

"Serie A annullata? Il rischio c'è. Se a questo punto non verranno rinviati gli Europei non esistono date per concludere il campionato. Non dipende dal calcio, dipende dalla battaglia contro il virus che al momento ci vede protagonisti. La Cina e la Corea del Sud dopo aver preso provvedimenti stringenti stanno uscendo dalla crisi e solo a quel punto faremo i conti. In Europa non è solo un problema dell'Italia, anzi. Mi lascia stupefatto che gli altri Paesi non stiano prendendo esempio da quello che è accaduto da noi. I tempi di reazione sono davvero molto lenti".