Voglia di Premier per Guidolin: "Mi piacerebbe un progetto serio, magari vicino a Londra"

Ai box ormai da ottobre 2016, quando si chiuse l'esperienza sulla panchina dello Swansea, Francesco Guidolin sogna un ritorno in Premier League: "Ho chiuso dopo l'esperienza inglese, forse ricomincerei all'estero dove c'è meno tensione. Non conta se la squadra è importante, nemmeno contano i soldi. Per soldi lo avrei fatto prima, ho rifiutato richieste dalla Cina e dagli Emirati. Mi piacerebbe un progetto serio, magari vicino a Londra".