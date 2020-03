Floro Flores: "Guidolin ha rischiato di rovinarmi la carriera"

Floro Flores, ex attaccante bianconero che da poco ha appeso gli scarpini al chiodo, è tornato a parlare del suo rapporto infelice con Guidolin: "Per me il calcio è la vita, il lato umano è importante e guardo soprattutto il rispetto per le persone. Spero mai di incontrarlo per strada, ha rischiato di rovinarmi la carriera, sono andato via per scappare da lui. Io e la mia famiglia a Granada affrontammo tante difficolta prima di andare al Genoa. Vedevo la mia carriera in frantumi per una scelta sbagliata, ovvero quello di tornare all'Udinese con Guidolin.

Se fui costretto a lasciare l'Udinese? Sì, avevo voglia di giocare, andando via dall'Udinese dei fenomeni Sanchez e Di Natale. Chiesi di poter partire, volevo continuità e scelsi il Genoa. Avevo paura di andare alla Juve e non giocare, a quel punto non sarebbe cambiato nulla. Sono andato al Genoa, lì serviva un attaccante e raggiunsi la doppia cifra. Se fossi rimasto in rossoblù mi sarebbe cambiata la vita, ma con certi personaggi nel calcio bisogna accettare quello che succede. Se fosse dipeso da me sarei rimasto sempre al Genoa avrei fatto il salto di qualità per un grande club. Per scappare da Guidolin accettai il Granada, ma avrei anche accettato di andare in guerra in quel momento...".