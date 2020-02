Nuova avventura per Leo Steve Beleck, attaccante camerunese classe '93. Il giocatore, transitato in passato anche per l' Udinese senza mai trovare fortuna, è infatti un nuovo acquisto del Catania. Ennesima squadra della sua carriera, dunque, dopo aver indossato, tra le altre, anche le maglie di Rieti, Crotone, Stevenage, Cluj e Watford.