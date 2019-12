Marino: "Vittoria in cui abbiamo messo in mostra tutti i nostri valori, ottima base per crescere"

Il DT Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la vittoria sul Cagliari: "I tifosi si meritavano questo regalo, perchè non ci fanno mai mancare il loro apporto. Un pensiero però va a chi ci ha seguito a Torino. È la dimostrazione che questa squadra sta a cuore e la vittoria è stata un po' da libro cuore. La squadra su questa vittoria deve costruire il futuro, questa è una buona base per migliorare e migliorarci. La partita è stata vinta mettendo in campo i valori di questo club, il carattere, il cuore e il guizzo di alcune individualità, questa squadra le individualità le ha, a questa squadra nel girone d'andata alcune sono mancate. Ora cerchiamo di girare la classifica alla fine del girone d'andata con il massimo dei punti. Abbiamo affrontato una grande squadra, che ha dimostrato oggi di essere tale, fuori casa non aveva mai perso, è un grandissimo risultato se rapportati al valore dell'avversario. Abbiamo sconfitto anche i minuti di recupero, che erano addirittura sei, non ho capito il perchè e siamo andati pure a oltranza. Oggi abbiamo anche capito quanto sia importante Sema per questa squadra, è un esterno che ci dà la profondità. Eravamo messi bene in campo contro una squadra dal gol facile, che verticalizza molto, il loro gol è arrivato su un episodio, non alla fine di una manovra organizzata".