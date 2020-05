Mandragora, tornerà alla Juve e verrà valutato da Sarri

Anche quello della Juve sarà un mercato a risparmio. Per questo motivo Rolando Mandragora, che a fine stagione lascerà l’Udinese e tornerà a Torino, prima di essere eventualmente ceduto verrà valutato da parte di mister Sarri. L'intenzione della Vecchia Signora è quella di ricostruire uno zoccolo duro di giovani italiani per il futuro. Con tre competizioni ravvicinate anche Rolando può far comodo.