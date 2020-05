Krunic in uscita dal Milan: l'Udinese ci pensa

Arrivato al Milan nella scorsa estate dietro il pagamento di circa 8 milioni di euro, Rade Krunic potrebbe cambiare un'altra volta maglia. Perché il bosniaco ex Empoli, che in rossonero non ha lasciato un segno così palpabile, è finito nelle mire dell'Udinese. L'idea sarebbe quello di prenderlo in prestito per rinforzare un centrocampo che, viste la certa partenza di Mandragora e i possibili addii di Fofana e De Paul, neccessiterà di essere ricostruito.