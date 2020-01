Interesse concreto per Bustos, ma lo scoglio è lo status di extracomunitario

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell'interesse dell'Udinese nei confronti di Fabricio Bustos. Il laterale destro argentino dell'Independiente piace ai bianconeri, il gradimento è concreto, ma l'ostacolo è rappresentato dallo status di extracomunitario del giocatore. L'Udinese, infatti, non ha più la possibilità di tesserare giocatori extracomunitari per questa stagione. La soluzione plausibile potrebbe essere, come già fatto in passato, quella di prelevare il calciatore e poi parcheggiarlo per sei mesi in prestito in un'altra squadra. Staremo a vedere come andrà ad evolversi la situazione.