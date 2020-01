Il Monaco chiede all'Udinese Okaka offrendogli un ingaggio faraonico, manca l'offerta al club e per ora i friulani nicchiano

In queste ore rimbalza la voce, riportata da Alfredo Pedullà, di un forte interessamento da parte del Monaco per Stefano Okaka. Il club del principato è disposto a raddoppiare l'ingaggio al giocatore pur di avere un attaccante. Ci sono però due grossi ma nella trattativa. I biancorossi infatti vogliono prima fare un ultimo tentativo per Slimani, inoltre non è stata ancora formulata alcuna offerta all'Udinese, che non ha alcuna intenzione di privarsi della sua punta. Ci saranno dunque molte chiacchere nelle prossime ore, ma attualmente non c'è alcun margine affinchè la cosa vada in porto.