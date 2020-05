Al momento le quotazioni di De Paul e Musso, argentini che di recente o più in là nel tempo sono stati accostati all'Inter, sembrano tutte in ribasso. Il motivo? Soprattutto per una questione di costi (Radu è già dei nerazzurri ed è favorito come vice-Handanovic) o di nomi che al momento attirano di più il gradimento del corpo tecnico (Vidal).