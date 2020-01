Barak vuole più spazio, lo cerca il Lecce

Barak vuole più spazio, il ceco ha il mal di pancia e vorrebbe andare via. Dove? Latitano le offerte, d'altronde il centrocampista è rimasto a lungo ai box e in questa prima parte di stagione si è visto ben poco. L'unica offerta concreta che gli sarebbe stata recapitata è quella del Lecce. Il giallorosso, in cerca di un giocatore che possa dare maggiore fantasia al centrocampo, si sarebbero fatti avanti con una proposta di prestito secco fino a fine stagione con opzione di riscatto. L'Udinese per ora prende tempo, visto che ad oggi Barak è la prima alternativa a De Paul.