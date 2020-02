Il presidente dell'AUC Marcon: "Udinese-Fiorentina andava rimandata. Un danno per i tifosi"

Udinese-Fiorentina si giocherà a porte chiuse? Manca ancora ad oggi l'ufficialità, in ogni caso qualora dovesse arrivare la conferma si tratterebbe di un danno per società e soprattutto tifosi che non potreanno vedere la partita e sostenere la squadra. A commentare la vicenda è stato il presidente dell'Associazione Udinese Club Giuseppe Marcon: "Si tratta di una situazione delicatissima. Siamo molto delusi perché si tratta di una partita molto delicata. La squadra ha sempre bisogno del sostegno del suo pubblico. Non vedo come mai nella nostra regione non si possa giocare aperte, spero che si prende la decisione migliore possibile per tutti. Secondo me la cosa migliore sarebbe stata rimandare la partita visto che sia l'Udinese che la Fiorentina non hanno altri impegni all'infuori del campionato. In un periodo complicato per la nostra squadra il supporto dei tifosi è indispensabile".