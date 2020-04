Diritti tv, congelare i pagamenti esporrebbe le emittenti a migliaia di richieste di rimborso da parte dei clienti

L'ultima rata che Sky e DAZN dovranno versare per i diritti tv della Serie A vale 233 milioni e dovrà essere pagata a maggio. La situazione è complessa, con le due emittenti che stanno valutando attentamente il da farsi. Perché se da una parte è vero che lo spettacolo "comprato" non sta andando in scena, dall'altra ci sono i clienti che hanno comprato i pacchetti proprio per vedere il calcio e congelare i pagamenti alla Lega, significherebbe ammettere implicitamente di non riuscire a garantire un servizio per i clienti. Quindi si esporrebbero a migliaia di richieste di rimborso ed è dunque logico che se il calcio ha bisogno delle tv per esistere, anche le tv hanno bisogno del calcio per non affondare. Ogni giorno di più è dunque chiarissimo che riprendere a giocare sarebbe la panacea che risolve tutti i mali.