LIVE Serie A2 Girone Est Apu OWW- Urania Milano 43-49: SECONDO QUARTO

Antisportivo segnalato contro Zilli in maniera non del tutto comprensibile

Cadendo, Amato serve Zilli che si trova tutto da solo in area e appoggia al ferro

Mismatch Benevelli-Amato, due punti che vanno all'ex bianconero

Costretto a mettersi in proprio, Amato si infila in area e trova due punti

Benevelli liberato dal movimento di Sabatini trova spazio e tempo per mettere i piedi a posto e segnare da tre

Cromer lanciato in contropiede chiude al ferro con successo, due minuti all'intervallo

Taglio in area di Beverly premiato, due punti per il lungo

Benevelli restituisce il piacere e segna con un piazzato da sinistra

Antonutti vonce il duello fisico con Benevelli e segna due punti

Beverly riporta lo svantaggio a una singola cifra con due punti in allungo contro due avversari

Due punti per Bianchi, tre per Montano, Milano allunga nel punteggio

Beverly si ritrova il pallone tra le mani in area e sfrutta l'occasione per segnarne due

Sabatini approfitta dello spazio che gli concede Penna e segna da tre

Fallo su Beverly e conseguenti liberi, a segno solo col primo l'americano

Cromer affonda e chiude al ferro

Bianchi con l'aiuto del ferro ne mette due dalla sinistra

Fabi crea separazione dal marcatore e segna due punti

Tripla di Montano che costringe Ramagli al time-out

Sabatini sbaglia ma non c'è nessuno a contendergli il rimbalzo e a ostacolargli la via verso il canestro

Semigancio di Zilli e altri due punti per il friulano

Montano guadagna la linea di fondo e serve Pagani che, da breve misura, trova il fondo della retina

Canestro da secondo tentativo per Zilli che, fin qui, si sta ben comportando

Sprint e canestro di Sabatini che sguscia tra avversari ai quali cede parecchi centimetri

Primo parziale giocato a ritmi alti e terminato con il vantaggio milanese per 20-22 grazie, soprattutto, all'opera di Lynch sotto le plance bianconere. Udine ha, fin qui, risposto comunque presente pur dimostrando ancora poca lucidità in certe scelte

Preciso Antonutti ai liberi

Altro canestro di Bianchi, in contropiede questa volta

Gran canestro dalla media di Bianchi che tira in sospensione

Penna dall'angolo pareggia a 18, due minuti al termine del parziale

Fallo di Antonutti su Lynch, per il quale non sono ancora state prese delle sufficienti contromisure. Nel frattempo 0/2 dalla lunetta

Altro potenziale gioco da 3 per Lynch, il quale ha scippato a Beverly il rimbalzo. Dalla lunetta l'americano completa il 2+1

Amato non teme il contatto con Lynch, due punti in area del play bianconero

Taglio di Lynch assistito, due punti per l'americano

Liberi per Cromer che ha subìto fallo da Lynch, 2/2

Benevelli ben marcato da Gazzotti trova con un pizzico di fortuna e uno di bravura un canestro da due

S'accende Amato da tre

Montano dalla media distanza

Cromer cadendo riesce a passare la sfera a Beverly che si appoggia al tabellone per due punti

Rimbalzo e schiacciata, giocata d'energia di Beverly

Alto-basso tra Lynch e Benevelli, l'ex-Apu segna due punti facili da sotto

Long-two di Amato

Lynch elude la difesa di Amato e Gazzotti e segna con il gancio

Cromer rimedia con due punti in allontanamento

Pasticcio di Gazzotti e Sabatini segna in contropiede

Primo squillo di Lynch in area al quale si aggiunge un libero supplementare dovuto a un fallo di Beverly

Palla a due alzata, primo possesso per Udine

Sembra essere indisponibile Nik Raivio per quanto riguarda l'Urania Milano. Il miglior realizzatore degli ospiti non ha, infatti, eseguito il riscaldamento e al momento occupa soltanto un posto in panchina

Vengono presentati in questo momento i due roster! Seguiranno, come da tradizione, l'inno italiano e le ultime fasi di riscaldamento

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro Verona, Udine è alla ricerca di una ulteriore conferma sulla bontà del cammino intrapreso da quattro partite a questa parte, con una solidità difensiva ritrovata e un calo anche dal punto di vista degli infortuni, vera spina nel fianco di inizio anno. Il morale, al momento, è alle stelle ma guai ad abbassare la guardia contro una Milano che viene additata come la migliore tra le neopromosse grazie a un cocktail di esperienza del gruppo italiano e di talento americano. All'andata l'Apu dovette sudare non poco per vincere, con il sorpasso operato solo negli ultimi istanti di gioco. L'auspicio per questa sera, ovviamente, è che le difficoltà dell'andata non si ripresentino qui, al Carnera

Buonasera amici di TuttoUdinese.it e, una volta ancora, buon proseguimento di 2020! Questa sera al Carnera l'Apu Old Wild West affronterà l'Urania Milano per la sedicesima giornata del Girone Est di Serie A2, una partita che per i bianconeri potrebbe valere la quinta vittoria consecutiva in campionato. Udine è attualmente terza alla pari con Forlì mentre Milano, reduce da due stop di fila, è alla ricerca di un successo per riprendere la corsa verso la salvezza prima e verso i playoff poi. A tra poco per la palla a due!