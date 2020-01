Il 2020 si apre a Lecce, i pugliesi sono a un bivio

Con ieri sono finite le feste per l'Udinese, che ha già messo nel mirino la sfida con il Lecce dell'Epifania. I bianconeri sono reduci dalla vittoria con il Cagliari, fondamentale per la classifica, positiva per la prestazione. I friulani hanno così interrotto il filotto negativo del mese di dicembre, dove le sfide consecutive alle varie big del campionato avevano portato a una discesa in classifica preoccupante. Ora arriva uno scontro diretto per la salvezza contro un avversario che si ritrova un po' nelle stesse condizioni delle zebrette nel pre sfida con i sardi.

Il Lecce infatti quest'anno non ha mai vinto in casa, subendo spesso passivi molto pesanti nei primi tempi, inoltre non vince dal 30 novembre, quando riuscì ad espugnare il Franchi di Firenze con un gol di La Mantia. I gialloblù saranno molto attivi nel mercato di gennaio, ma intanto la classifica si è fatta pericolosa e il match dell'Udinese è la classica partita da doppia per gli uomini di Liverani. Il tecnico non è in discussione, ma dovesse andare male la panchina potrebbe iniziare a scricchiolare.

Un 2020 che si apre dunque subito con un match caldissimo per l'Udinese. Una vittoria permetterebbe a Gotti e i suoi di mettere un mattone importante sulla tanto agognata salvezza. Davanti però c'è un Lecce che ha un estremo bisogno di punti e che quindi potrebbe giocarsi il tutto per tutto pur di vincere per la prima volta al Via del Mare. Una sfida in cui i punti valgono doppio, i friulani non dovranno e non potranno permettersi di approcciare la gara senza dare più del 100%, cosa mai facile dopo una sosta, in attesa di avere indicazioni sul probabile undici che il tecnico ad interim vorrà schierare.