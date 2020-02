Colpo per il futuro quello messo a segno quest'oggi dal Pordenone. I neroverdi hanno infatti ufficializzato l'acquisto per luglio di Luca Magnino, centrocampista friulano classe '97. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili dell' Udinese, da alcuni anni sta facendo molto bene in Serie C con la maglia della Feralpisaló.