Strizzolo: "Siamo tornati a essere squadra, il noi prevale sull'io"

Luca Strizzolo è tornato al gol dopo un digiuno di diverse settimane: “Sono molto contento, per un attaccante è importante segnare ed era da un po' che non succedeva. Il gol poi ha portato i tre punti, quindi sono ancora più felice. Prossimo match da ex? Il fattore personale passa un po' in secondo piano in questo momento, perchè c'è un obiettivo da raggiungere, il fatto quindi che io sia un ex del Cittadella poco dovrà importare. Tre punti importanti, ma pensiamo partita per partita. Vittoria pesante? Abbiamo avuto una piccola flessione, però col lavoro ci siamo riuniti, abbiamo trovato la soluzione, siamo tornati squadra, correndo per il compagno e mettendo al primo posto il noi e non l'io, dobbiamo continuare a farlo”.