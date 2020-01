Spezia-Pordenone, i convocati di Tesser: rientra Ciurria in avanti

Sono 22 i calciatori convocati da Attilio Tesser per la sfida contro lo Spezia. Rispetto alla sfida contro il Pescara rientra in attacco Ciurria, ex della gara. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bindi, Di Gregorio

Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese, De Agostini, Semenzato, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Burrai, Chiaretti, Gavazzi, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Pobega, Zammarini

Attaccanti: Bocalon, Candellone, Ciurria, Strizzolo