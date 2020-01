Ranieri possibile rinforzo per la difesa del Pordenone

La Fiorentina studia la propria campagna acquisti e cessioni: i viola devono rinforzarsi ma non mancherà qualche uscita. I toscani valutano il da farsi e nel frattempo sarebbe arrivato un interessamento per l'esterno sinistro classe '99 Luca Ranieri da parte del Pordenone. Da sottolineare i buoni rapporti tra i due club, considerato che in Primavera gioca Alessandro Lovisa, centrocampista classe 2001, figlio del patron neroverde.