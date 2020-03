Pordenone, una giornata di squalifica per Mazzocco. Un turno di stop anche per il vice di Tesser

Rese note le decisioni assunte dal Giudice sportivo a margine delle gare della 28esima giornata del campionato di Serie B. Tre giornate di stop per Branca (Cittadella): "per avere, al 37° secondo tempo, colpito con un calcio al fianco un calciatore avversario che si trovava a terra a causa di un fallo subito". Fermati per un turno: Albertoni e Greco (Perugia), Dionisi (Frosinone), Gondo e Jallow (Salernitana), Marras (Livorno), Messias (Crotone), Fazio (Juve Stabia), Mazzocco (Pordenone), Migliore (Cremonese). Squalificato per un turno anche Toffolo (vice allenatore Pordenone) "per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all'allenatore della squadra avversaria espressioni insultanti".