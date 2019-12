Pordenone, tre partite in sette giorni per chiudere il girone di andata e il 2019

Tre partite in sette giorni per chiudere il girone di andata e il 2019. Un anno questo che resterà nel cuore dei tifosi neroverdi e nella storia della società come l’anno della promozione in B, traguardo che solo Mauro Lovisa aveva ipotizzato al nascere del decennio che si sta per concludere. Questa sera (inizio alle 21) al Friuli i ramarri (28 punti in classifica) affronteranno l’Ascoli (24), giovedì 26 saranno ospiti della Salernitana (inizio alle 15) e infine domenica 29 torneranno alla Dacia per ricevere la visita della Cremonese. Poi comincerà la sosta invernale che si concluderà il 18 gennaio del nuovo anno, quando De Agostini e compagni inizieranno il girone di ritorno a Frosinone.