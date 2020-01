Pordenone, Tesser in conferenza: "Non pensiamo più a Frosinone. Dobbiamo continuare sulla nostra strada"

Ventunesima giornata di Serie BKT, seconda di ritorno: il Pordenone ospita il Pescara sabato alle 15 alla Dacia Arena di Udine. Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara nella conferenza stampa:

“Non pensiamo più a Frosinone, sono questioni che sono già state dimenticate. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, pensare solo a noi stessi e alla partita di domani contro il Pescara. Serve massima concentrazione.

Troveremo un Pescara di qualità: ne hanno tanta, soprattutto in attacco. Loro vorranno sicuramente trovare una reazione dopo il cambio di allenatore, anche se ho visto molte loro partite e non mi sono mai sembrati una squadra in difficoltà.

Ogni partita è storia a se: abbiamo fatto una grande partita in casa di una squadra forte come il Frosinone. Non dobbiamo farci cullare dalla prestazione di venerdì scorso, ma pensare solamente alla gara di domani.

La nostra mentalità in casa e in trasferta è la stessa, e ci tengo a ribadirlo. L’anno scorso non abbiamo mai perso in trasferta, quest’anno abbiamo la stessa statistica in casa, ma non dobbiamo pensare a queste cose: dobbiamo solo fare bene.

Domani non ci saranno Ciurria e Zanon, Strizzolo invece ha recuperato da un acciacco e ci sarà. Il resto della rosa è a disposizione ed è bello avere questa possibilità di scelta. Bocalon si sta allenando bene: ha grandi qualità e si adatta bene al nostro stile di gioco.”