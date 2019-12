Sirene dalla Serie A per Michele Di Gregorio, portiere classe '97 del Pordenone, arrivato in questa estate in prestito dall'Inter. Stando a quanto rivela TuttoB.com, sul giovane estremo difensore, fino ad ora protagonista di una grande stagione con la maglia dei Ramarri, avrebbero messo gli occhi squadre come Genoa e Torino.